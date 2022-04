Hanoï (VNA) –À l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, le président de la Chambre du Peuple d'Inde, Om Birla, effectue une visite officielle au Vietnam du 19 au 21 avril. Lors d’une interview accordée à la presse, Dinh Cong Sy, chef adjoint de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, a insisté sur les significations de cette visite.



Selon lui, la visite officielle du président de la Chambre basse indienne intervient dans le contexte où les deux pays fêtent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et où le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde se développe heureusement.



Il s'agit de la première visite au Vietnam du président de la Chambre du Peuple d’Inde depuis son entrée en fonction, a indiqué Dinh Cong Sy, avant d’affirmer que le Parti et l’Etat vietnamiens accordaient toujours une grande priorité au partenariat stratégique intégral avec l’Inde.



La visite permettra aux organes législatifs des deux pays d’échanger des expériences et de concrétiser le contenu de leur accord de coopération signé en 2016, a-t-il déclaré.



La visite intervient quatre mois après la visite officielle en Inde du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et quatre jours après la conversation téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le Premier ministre indien, Narendra Modi. Cela montre l’importance de cet événement, a souligné Dinh Cong Sy.



Le chef adjoint de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale a ensuite parlé de la coopération entre les organes législatifs du Vietnam et de l’Inde, insistant sur les visites de dirigeants pour favoriser les relations dans d’autres secteurs tels que le commerce et l’investissement.



Selon Dinh Cong Sy, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, aura un entretien avec le président de la Chambre du Peuple d’Inde, Om Birla, lors duquel, les deux parties discuteront des relations bilatérales, échangeront des expériences dans l’amélioration du cadre juridique.



Le chef adjoint de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale s’est enfin déclaré convaincu que la visite du président de la Chambre basse indienne sera couronnée de succès, contribuant au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. -VNA