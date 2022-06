Londres (VNA) - La visite du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue contribuera à renforcer et approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni établi en 2010 et renouvelé en 2020.

C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur du Vietnam à Londres Nguyen Hoang Long lors d'une interview accordée à un reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à la veille de la visite officielle du président de l'AN Vuong Dinh Hue au Royaume-Uni, prévue du 28 au 30 juin, sur invitation des présidents de la Chambre des lords du Royaume-Uni, John McFall et de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Lindsay Hoyle.

Toujours selon lui, cette visite se concentrera sur la promotion des six piliers du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni, à savoir la diplomatie politique ; l'économie, le commerce et l'investissement; l'éducation et la formation; la défense et la sécurité ; les sciences et technologies et la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

Selon l'agenda, Vuong Dinh Hue s'entretiendra avec les présidents de la Chambre des lords et de la Chambre des communes du Royaume-Uni, assistera aux forums sur la coopération économique, commerciale, éducative et d'investissement. En outre, il rencontrera de nombreux partenaires et des représentants d'entreprises, de grands groupes économiques, financiers, bancaires de premier rang du Royaume-Uni.

Par ailleurs, Vuong Dinh Hue travaillera avec le vice-Premier ministre britannique Dominic Raab pour discuter de la coopération bilatérale, ainsi que des ministres et politiciens britanniques pour renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines tels que la sécurité, les services, l'économie et l'éducation. A cette occasion, les deux parties échangeront un certain nombre d'accords de coopération importants dont un protocole d'accord sur la coopération en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, base importante pour renforcer la coopération dans les domaines financier et bancaire.

Le président de l'AN vietnamienne rencontrera la communauté vietnamienne du Royaume-Uni, des organisations socio-politiques, ainsi que des amis Britanniques de longue date du Vietnam.

Cette visite devrait certainement contribuer au renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni de manière vigoureuse, efficace et substantielle, a conclu l'ambassadeur Nguyen Hoang Long. -VNA