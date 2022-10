La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan (deuxième à partir de la gauche) est accueillie par des représentants croates le 9 octobre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La visite officielle en Croatie de la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, contribuera à approfondir les relations bilatérales et à renforcer la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Hongrie et en Croatie, Nguyen Thi Bich Thao, lors d’une interview accordée à la presse sur cet événement.



Selon la diplomate, il s'agit de la première visite de haut niveau d'un dirigeant vietnamien en Croatie depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1994. La visite vise à affirmer l’importance que le Vietnam accorde à son amitié traditionnelle et à sa coopération multiforme avec la Croatie, à approfondir les relations bilatérales, à discuter des mesures pour renforcer la coopération économique...



L'ambassadrice a souligné que le Vietnam et la Croatie entretenaient de bonnes relations dans la politique et la diplomatie. Sur le plan économique, ces dernières années, les relations commerciales entre le Vietnam et la Croatie se sont considérablement développées. En 2021, le commerce bilatéral s’est élevé à plus de 90 millions de dollars, dont les exportations vietnamiennes ont atteint 52,6 millions de dollars, en hausse de 4,4% par rapport à 2020. Au cours des huit premiers mois de 2022, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 87,6 millions de dollars, en hausse de 46,2% par rapport à la même période de l'an dernier.



L'ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao s’est déclarée convaincue qu'après cette visite, la coopération entre le Vietnam et la Croatie serait renforcée, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Les hauts dirigeants des deux pays discuteront de coopérations dans des domaines potentiels tels que la construction navale, la logistique, les énergies propres, le tourisme, l'éducation et la formation...-VNA