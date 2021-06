Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, son épouse et une délégation de haut rang du Laos ont terminé sa visite d'amitié officielle au Vietnam. Cette visite est devenue un jalon historique dans les relations bilatérales qui contribuera à les porter à une nouvelle hauteur.

C'est ce qu'a fait savoir le 29 juin le président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti Le Hoai Trung en répondant aux questions de la presse à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Il s'agissait de la première visite à l'étranger du dirigeant Thongloun Sisoulith en tant que secrétaire général du PPRL et président du Laos pour le mandat 2021-2026. C'était aussi la première fois depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) que le Vietnam accueillait une délégation de haut rang du Parti et de l'État lao.

Les dirigeants des deux pays ont discuté de la situation de chacun, de questions régionales et internationales, des orientations de développement, de la politique étrangère fixée lors du Congrès national du Parti de chaque pays, et du processus de coopération entre les deux pays.

Selon Le Hoai Trung, à travers cette visite, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé l'importance de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale, le considérant comme une fortune inestimable, une relation "particulièrement rare" dans le monde. Profitant de cette occasion, les deux parties ont défini des orientations de renforcement de leurs relations dans les temps à venir. Ils ont convenu de consolider la confiance et la compréhension en matière politique, d'intensifier la coopération économique et socio-culturelle.

Les résultats de cette visite ont été présentés dans une déclaration commune entre les deux pays, abordant l'évaluation des deux pays sur les résultats de coopération au cours de la période passée, les orientations futures de la coopération notamment la détermination politique pour préserver et porter les relations entre les deux Partis et deux peuples à une nouvelle hauteur. Les deux parties ont signé une série d'accords importants.

Entretien entre le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Pour sa part, le chef de la Commission des relations extérieures du PPRL Thongsavanh Phomvihane a déclaré que cette visite a été couronné de succès, marquant un nouveau jalon pour resserrer et valoriser les relations bilatérales.

Cette visite reflétait la bonne tradition dans les relations Laos-Vietnam pour la nouvelle période, a-t-il dit.

Selon Thongsavanh Phomvihane, les deux parties devraient améliorer l'efficacité de leur coopération, faire en sorte que leurs organes politiques et organisations de tous échelons collaborent et s'entraident. En outre, il faudrait élaborer un programme d'action pour concrétiser la Déclaration commune, les accords de coopération pour atteindre les objectifs fixés.

Le Parti et l'État lao prennent en haute considération les relations avec le Vietnam et accordent toujours la priorité aux relations Laos-Vietnam, a-t-il souligné.

Les relations Laos-Vietnam, bien inestimable et facteur décisif de la victoire des peuples des deux pays, devraient être préservées, protégées et approfondies, a conclu Thongsavanh Phomvihane. -VNA