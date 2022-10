L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La visite d'État au Vietnam du 16 au 20 octobre de la présidente de Singapour, Halimah Yacob, et de son époux, vise à élever les relations bilatérales et à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les significations de cette visite de la présidente singapourienne.



Selon l'ambassadeur Mai Phuoc Dung, les visites resserrent non seulement les bonnes et solides relations politiques entre les deux pays, mais favorisent également le commerce et l'investissement. En effet, fin août 2022, le montant total des investissements singapouriens au Vietnam s'élevait à plus de 4,5 milliards de dollars, et le commerce bilatéral atteignait environ 15 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 25 % par rapport à la même période en 2021.



Outre les domaines traditionnels de coopération entre le Vietnam et Singapour, ainsi que la connectivité entre les deux économies avec la coopération dans les infrastructures, la construction de parcs industriels, la formation de ressources humaines, les deux parties se sont concentrées sur la promotion de leur coopération numérique, a indiqué le diplomate.



Selon l’ambassadeur vietnamien, lors de cette visite au Vietnam de la présidente Halimah Yacob, les deux pays vont promouvoir la coopération dans le nouveau domaine des énergies renouvelables. Il a émis le souhait que lors de la visite, des accords de coopération énergétique entre les deux pays soient signés, donnant un nouvel élan aux relations bilatérales.-VNA