Le président Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Kishida Fumio lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La visite officielle au Japon du 27 au 30 novembre du président Vo Van Thuong revêt une signification importante, démontrant les relations très développées entre le Vietnam et le Japon, a estimé le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors d’une interview accordée à la presse sur les résultats de cette visite.



Premièrement, il s'agit de la première visite au Japon du président Vo Van Thuong en tant que chef de l'État vietnamien. La visite se déroule au moment où le Vietnam et le Japon célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. La visite est le plus important parmi environ 500 événements de commémoration menés par les deux pays tout au long de l'année.



Deuxièmement, les deux parties ont publié une Déclaration commune visant à élever leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.



Troisièmement, les deux parties sont parvenues à un consensus élevé sur les orientations majeures et importantes des relations entre les deux pays dans les temps à venir, notamment le renforcement des échanges et des contacts à haut niveau et à tous les niveaux ; le resserrement de la coopération économique, commerciale, d'investissement ; la promotion de la coopération en matière de défense et de sécurité ; l’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines tels que la réduction des émissions, les énergies propres, la transformation numérique, la transformation verte...; le renforcement des échanges entre les peuples et la coopération décentralisée ; l’accélération de la coordination sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son accorde une interview à la presse sur la visite officielle au Japon du président Vo Van Thuong. Photo: VNA





A cette occasion, les deux parties ont signé cinq documents de coopération dans les domaines de la transition énergétique, de la santé, de l'amélioration des capacités de l’application de l'ordre en mer, des satellites spatiaux et du patrimoine culturel.



Quatrièmement, la visite avec près de 40 activités principales démontre la confiance et les liens étroits entre les dirigeants, les habitants et les localités des deux pays. En particulier, le président Vo Van Thuong a prononcé un discours important à la Diète japonaise, transmettant un message d'un Vietnam innovant, ouvert et amical, amoureux de la paix, souhaitant se développer.

Le président Vo Van Thuong et son épouse rencontrent l'Empereur Naruhito et l'impératrice du Japon. Photo: VNA





Concernant les priorités de coopération dans les temps à venir, le ministre a fait savoir que les deux pays devraient se concentrer spécifiquement sur la mise en œuvre du nouveau cadre d’un partenariat stratégique intégral avec les axes suivants :



Premièrement, continuer à renforcer la confiance politique en maintenant des échanges et des contacts annuels de haut niveau, créer ainsi une base solide pour les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Deuxièmement, renforcer la coopération économique (Le Japon continue de fournir une aide publique au développement de nouvelle génération au Vietnam. Le Japon crée les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale des entreprises japonaises, accélère la mise en œuvre de projets d’investissement à grande échelle et de haute qualité au Vietnam, notamment dans le secteur agricole) ; promouvoir l'expansion de la coopération dans de nouveaux domaines tels que les semi-conducteurs, l'innovation, le transfert de technologie, la transformation numérique et la transformation verte (Le Japon soutient le Vietnam dans la mise en œuvre efficace de ses engagements, notamment la réduction des émissions nettes à zéro d'ici 2050) ; renforcer les liens entre les ressources humaines, promouvoir les activités d'échange entre les deux peuples et la coopération décentralisée.



Troisièmement, continuer à se coordonner étroitement au sein des organisations et forums régionaux et internationaux tels que les Nations Unies, l'ASEAN, le Mékong, l'APEC... - VNA