Hanoi (VNA) – La prochaine visite officielle au Brésil du Premier ministre Pham Minh Chinh rapprochera davantage les deux pays et ouvrira des opportunités de coopération bilatérale dans de nombreux domaines, a déclaré à la presse l’ambassadeur du Brésil au Vietnam Marco Farani.

L’ambassadeur du Brésil au Vietnam Marco Farani. Photo: VNA





Le chef du gouvernement vietnamien conduit du 17 au 26 septembre une haute délégation vietnamienne pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, aux Etats-Unis, et effectuer une visite officielle au Brésil.



Le président Luiz Inácio Lula da Silva a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre au Brésil lors de leur rencontre dans le cadre du Sommet du G7 élargi, à Hiroshima au Japon, en juin 2022. Il a également reçu une invitation du président vietnamien Vo Van Thuong à effectuer une visite au Vietnam.



Malgré l’éloignement géographique, les relations entre le Brésil et le Vietnam disposent de nombreuses perspectives, a déclaré l’ambassadeur Marco Farani, soulignant que les deux pays entretiennent des relations de coopération bilatérales globales fondées sur l’équilibre et le respect mutuel.

Le président Lula da Silva qui assume un troisième mandat à la tête du Brésil, s’était rendu au Vietnam en juillet 2008. Alors que le Brésil et le Vietnam célébreront le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2024, le diplomate a exprimé l’espoir que le président brésilien effectuera une visite officielle au Vietnam à cette occasion.

Le commerce vietnamo-brésilien s’élève à environ 7 milliards de dollars, mais les deux pays disposent encore d’un énorme potentiel à explorer dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie verte et de la défense, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam est un pays à croissance rapide et pourrait devenir un pays à revenu intermédiaire dans les dix prochaines années. Le Brésil compte 220 millions d’habitants, riche en ressources naturelles et possède une agriculture très développée. Il existe donc de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble, a-t-il plaidé.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva (à droite) et le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de leur rencontre dans le cadre du Sommet du G7 élargi, à Hiroshima au Japon. Photo: VNA



Un autre domaine de coopération important qui me semble très prometteur est celui des énergies renouvelables. Au Brésil, 90% de l’électricité est produite à partir d’énergies renouvelables et c’est quelque chose que nous pouvons partager avec le Vietnam et aider le Vietnam à réduire ses émissions à l’avenir, a-t-il poursuivi.

Selon le diplomate, le Brésil peut partager la plupart de ses expériences avec le Vietnam, notamment dans le domaine de l’éthanol, afin que le Vietnam puisse atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Les deux pays ont égalemet de nombreuses perspectives de coopération dans les domaines du commerce, du tourisme, de l’agriculture, de l’énergie et de l’éducation.

En outre, j’espère que les deux pays renforceront leurs liens et dialogues politiques. Les deux pays sont tous situés dans l’hémisphère sud. Les deux pays partagent les mêmes aspirations, sont tous deux des pays leaders et jouissent d’une importance particulière dans la région. Il est donc très important que nos dirigeants se rencontrent et entament un dialogue sur ces questions, a-t-il estimé.

En 2022, le Brésil est devenu un partenaire de dialogue sectoriel de l’ASEAN grâce au précieux soutien du Vietnam, a-t-il rappelé, exprimant les remerciements de son pays au gouvernement vietnamien à cet égard.

Sur le plan international, le Brésil vient d’assumer le rôle de président tournant du Marché commun du Sud (Mercosur). Dans ce rôle, le Brésil s’efforcera de renforcer le dialogue intra-régional pour élargir le libre-échange entre les marchés régionaux.

Un accord de libre-échange entre le Mercosur et le Vietnam est un objectif des deux parties. Le président Lula da Silva a annoncé qu’il travaillerait avec d’autres dirigeants du Mercosur pour accélérer l’accord avec le Vietnam, a-t-il relevé.

À partir de l’année prochaine, le Brésil assumera la présidence du G20. C’est l’occasion de promouvoir la coordination entre les membres dans la défense d’une communauté internationale plus équitable, durable et pacifique, a-t-il encore indiqué. – VNA