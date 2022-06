Scanner le code QR pour faire les courses au marché de Thang Nhat, ville de Vung Tau. Photo: baobariavungtau.com.vn



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Depuis le début de l'année, la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), se concentre sur la transformation numérique pour édifier un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique.

En outre, des visioconférences entre le Comité populaire municipal et les Comités populaire de 17 quartiers et communes ont été mis en place de manière efficace via l'application Jabber.

Depuis la fin du mois de mars, la ville de Vung Tau applique un modèle de marché 4.0 au marché de Vung Tau, au marché du quartier de Thang Nhat, au marché aux fruits de mer Nguyen Cong Tru et au marché du quartier 7. Parallèlement, les autorités appellent les commerçants locaux à présenter leurs produits sur les plateformes de commerce électronique tels que postmart et voso.vn pour effectuer des transactions.

Vung Tau encourage les parents d’élèves à payer les frais scolaires en ligne. Elle encourage également les élèves âgés de 15 ans et plus à ouvrir un compte bancaire. La ville accélère en outre la mise en œuvre de la carte télépéage prépayée ETC (Electronic Toll Collection) et le paiement en ligne des factures d'électricité, d'eau et de télécommunications. -VNA