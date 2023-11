La ville de Da Lat. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Festival du film du Vietnam se tiendra du 21 au 25 novembre dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre). Grâce à cet événement, la ville espère attirer environ 190 000 touristes, dont 8 000 étrangers.

Selon Ta Quang Dong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, grâce aux avantages de belle nature et aux efforts déployés par l’autorité et le peuple de Lam Dong, au cours des 130 dernières années, la ville de Da Lat constitue non seulement une destination idéale pour les touristes nationaux et internationaux mais aussi un grand studio de cinéma attrayant pour les cinéastes. De nombreux films y ont été tournés ces derniers temps.

Pham S, vice-président du Comité populaire provincial de Lam Dong et co-président du Comité directeur du XXIIIe Festival du film du Vietnam, a déclaré que ce festival décernerait un prix pour les longs métrages tournés à Da Lat ayant le nom "Lam Dong - Plateau majestueux". "Nous espérons qu'après ce festival, Da Lat attirera davantage d'activités liées à la créativité artistique et aux activités d'investissement dans d’autres domaines", a-t-il ajouté.

Selon le responsable local, Da Lat est déterminée à être l'une des destinations d'artistes et de créateurs. C'est pourquoi, dans le cadre du Festival du film du Vietnam, la ville invitera des groupes participants à travailler avec des agences locales, notamment le Département provincial de la Culture et du Tourisme. La province de Lam Dong promouvra la sensibilisation sur la culture, encouragera le développement des applications agricoles de haute technologie, sera pionnière dans l'agriculture intelligente, l'agriculture circulaire, l'agriculture écologique, et l’agriculture associée au tourisme. -VNA