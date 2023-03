Cân Tho (VNA) - Les autorités, les agences publiques et les entreprises de la ville de Cân Tho (Sud) ont tenu samedi 11 mars une séance de travail avec le groupe philippin Vista Land.

Un coin de la ville de Cân Tho. Photo: VNA

Le vice-président permanent du comité populaire municipal, Duong Tân Hiên, a déclaré que Cân Tho, forte de ses avantages dans l’agriculture de haute technologie, peut répondre aux besoins de produits agricoles et aquatiques propres auxquels s’intéresse Vista Land.

La ville espère que grâce aux recherches de la société et aux réunions avec les entreprises, les parties prenantes pourront promouvoir les relations commerciales et la coopération en matière d’investissement à l’avenir, a-t-il noté.

Un représentant du groupe philippin a déclaré que Vista Land est à la recherche d’opportunités commerciales en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, avec le désir d’améliorer la qualité de ses produits alimentaires.

Lors de sa visite actuelle à Cân Tho, le groupe a déclaré avoir jusqu’à présent trouvé un certain nombre de produits potentiels à exporter aux Philippines, tels que le riz, les fruits, les crevettes, les poissons transformés, les collations et les fruits secs.

Il existe de nombreux autres produits locaux à fort potentiel, a-t-il estimé, faisant part de son souhait d’en savoir plus sur eux et sur les produits du riz à Cân Tho et dans le delta du Mékong, ainsi que sur les opportunités d’investissement de la ville.

Les autorités de Cân Tho ont déclaré que la ville ouvre toujours ses portes aux investisseurs à la recherche d’opportunités d’investissement et de coopération.

En 2022, Cân Tho a exporté pour 101,98 millions de dollars de produits, principalement du riz, des produits aquatiques, des vêtements et des médicaments vers les Philippines, d’où elle a importé pour 1,02 million de dollars de produits, principalement des ingrédients médicinaux. – VNA