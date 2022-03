Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud), Tran Viet Truong a eu le 22 mars une séance de travail avec l'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, sur des questions socio-économiques de la ville et de la région du delta du Mékong.

L'ambassadeur Giorgio Aliberti a exprimé sa volonté d'explorer les opportunités de coopération en matière d'investissement dans les domaines socio-économique et agricole avec la ville de Can Tho, ainsi que la région du delta du Mékong.

Selon l'ambassadeur Giorgio Aliberti, Can Tho et le delta du Mékong plus globalement sont le centre agricole, aquacole et halieutique du Vietnam, mais aussi une zone vulnérable aux impacts du changement climatique.

L'ambassadeur a précisé que l'UE a des expériences en matière des recherches dans les domaines du changement climatique, de l'énergie propre, des infrastructures de transport... Il a souligné qu'il s'agissait d'une opportunité de coopération entre les parties.

Selon la planification du gouvernement, Can Tho sera une zone urbaine centrale dans le delta du Mékong. Dans la planification intégrée pour le développement de la ville jusqu'en 2030, et pour la vision 2045, Can Tho sera un pôle socio-économique, d'éducation et de formation, de santé, de logistique, de défense et de sécurité.

Ainsi, Can Tho souhaite coopérer avec l’UE dans les domaines de la transformation, de la production et de l'écoulement des produits agricoles...

Can Tho veut aussi coopérer dans la transformation numérique, atout de l’UE, et notamment dans l'agriculture, l'éducation, la formation et la santé. –VNA