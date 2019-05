La tour Cham Banh It dans la ville balnéaire de Quy Nhon dans la province centrale de Binh Dinh. Photo: internet

Bangkok (VNA) - La ville balnéaire de Quy Nhon, dans la province centrale de Binh Dinh au Vietnam est une nouvelle destination de villégiature, selon un article publié le 9 mai dans le quotidien de langue anglaise Bangkok Post, en Thaïlande.

Décrivant la petite ville côtière comme une nouvelle destination de vacances à la plage, Quy Nhon séduit des touristes grâce à la paix, la tranquillité, la lenteur du rythme de la vie et la véritable attitude amicale des habitants locaux. Ces charmes sont de plus en plus perdus dans beaucoup de villes balnéaires renommées dans le monde.

L’article décrivant Quy Nhon comme une destination relativement nouvelle, où la pêche et l’agriculture constituent depuis longtemps une source de revenus important des habitants locaux. Ces derniers temps, les plages intactes de Quy Nhon avec des eaux d’émeraude et des fruits de mer frais qui attirent de nombreux visiteurs.

Etant une ville située dans le Centre méridional du Vietnam, Quy Nhon dispose d'une côte de 42km avec de nombreux sites comme la tour Cham Banh It, la pagode Thien Hung, des forêts, des vallées, de longues plages intactes, des îles et des marchés animés où l’on peut trouver une grande variété de fruits de mer frais et savoureux, décrit l’article.

Enfin, presque toutes les vacances à la plage comprennent une formule de trois lettres S (sun-sand-sea ou soleil-sable-mer), rien qu'à Quy Nhon, les touristes auront l’occasion de déguster une autre spécialité de cette localité c’est la sérénité, a insisté l’article. –VNA