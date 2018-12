Hôi An (VNA) - A l’occasion du 19e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Hôi An a lancé un nouveau projet intitulé "Hôi An, bonté et sincérité". Le projet en question consiste à faire valoir les normes de conduite traditionnelles qui ont contribué à faire de cette petite localité de la province centrale de Quang Nam un fleuron du tourisme national.

Hôi An veut promouvoir les normes de conduite anciennes basées sur la bonté et la sincérité comme arguments touristiques. Photo: dantri.com.vn

Bonté et sincérité sont des qualités reconnues à la population de Hôi An dans un chant populaire très ancien. Les autorités municipales se sont inspirées de ce chant pour élaborer ce nouveau projet axé sur la sensibilisation auprès de la population, comme l’explique Vo Phùng, directeur du Centre de la culture et des sports de la ville.

"Il s’agit de redonner leurs lettres de noblesse aux normes de conduite anciennes basées sur la bonté et la sincérité. Il y a urgence car des signes de dégradation morale ont été constatés ça et là", estime-t-il. "D’ailleurs, l’authenticité et la tradition comptent parmi les choses essentielles que recherchent les touristes dans une ville classée au patrimoine culturel mondial comme la nôtre".

Les responsables de la vieille ville espèrent la rendre encore plus charmante et plus attachante aux yeux des touristes. Photo: Bao Van Hoa

Selon Nguyên Van Son, vice-président du comité populaire de Hôi An, la mise en œuvre de ce projet nécessitera la participation de la population et des autorités locales.

"Depuis une vingtaine d’années, nous avons pris de nombreuses mesures destinées à valoriser le patrimoine du vieux quartier. Ce que nous avons appris, c’est que tout changement affecte plus ou moins la population et qu’on ne peut obtenir son consentement qu’à trois conditions : bonne communication, bonne préparation et harmonisation des intérêts de la population, des touristes et de la ville", confie-t-il.



Avec le projet "Hôi An, bonté et sincérité", les responsables de la vieille ville espèrent la rendre encore plus charmante et plus attachante aux yeux des touristes. En fin de compte, avec ses habitants gentils, ouverts et dynamiques, Hôi An est un "vestige vivant" des temps anciens, lorsqu’il était un port maritime animé il y a de cela quelques centaines d’années. – VOV/VNA