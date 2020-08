Hanoï (VNA) - Quarante-cinq ans après la réunification en 1975, des générations de soldats et d'habitants du district de l'île de Truong Sa, dans la province de Khanh Hoa, vivent résolument sur les îles et continuent de travailler sur la mer. Leur sacrifice et leurs efforts ont donné un nouveau look à l'archipel de Truong Sa et insufflé une nouvelle vie aux îles.La vie des soldats et des habitants des îles de l'archipel de Truong Sa (Spratly) est heureuse d'une manière simple. Cela peut être vu lorsque l'on visite Song Tu Tay qui fait partie de l'archipel de Truong Sa. Après avoir mis les pieds sur l'île de Song Tu Tay, on est submergé par une sensation de calme en voyant des maisons aux toits de tuiles rouges sous des arbres verts sur de petites routes en béton propre. Ce sentiment de tranquillité devient plus audacieux lorsque les visiteurs entrent dans le village de l'île, entendant la voix des enfants lisant leurs leçons pendant que la cloche de la pagode Song Tu Tay sonne.

Le complexe de l'école, du poste médical, de la maison culturelle et du système éolien dans la commune de Sinh Ton. Photo : VI/VNA



Sur Song Tu Tay, il y a une statue du Grand Prince Hung Dao Tran Quoc Tuan, un héros national du Vietnam. L'île abrite également un magnifique phare, qui a été le premier phare construit sur l'archipel de Truong Sa en 1993. C'est un phare de première classe dans le cadre du système international de sécurité maritime.Ces dernières années, la commune de Song Tu Tay a fourni des services logistiques de pêche aux pêcheurs hauturiers. L’équipe de pêche de la commune offre de l’eau douce gratuite, des services de santé et des réparations de navires aux pêcheurs. Elle fournit également du carburant et de la nourriture aux navires de pêche hauturiers aux mêmes prix que dans les terres.Song Tu Tay et d'autres îles de l'archipel de Truong Sa, dont Truong Sa Lon ( Grands Spratleys), Sinh Ton, disposent de toutes les installations et services pour répondre aux besoins essentiels des habitants. L'île possède une station hydrométéorologique, une école et une clinique. Il a également construit un bureau pour le Comité populaire communal et dispose même d’une milice de défense.Song Tu Tay possède également une pagode, un établissement important dans la vie religieuse des habitants. Des pagodes sont également construites sur quatre autres îles de l'archipel de Truong Sa. Ce sont Truong Sa Lon, Sinh Ton, Son Ca et Nam YetSur l'archipel de Truong Sa, des plantes saumâtres, des légumes de l'intérieur des terres et des arbres fruitiers sont maintenant plantés, rendant la vie des insulaires plus proche de celle de l'intérieur des terres. Dans la ville de Truong Sa sur Truong Sa Lon, même les bambous poussent. Le bambou, qui symbolise les villages vietnamiens, a d'abord été amené sur l'île par un père lors d'une visite à son fils dans l'espoir de soulager son mal du pays.En visitant Truong Sa aujourd'hui, on peut avoir l'impression de visiter un village de l'intérieur de la terre ferme et de voir des images familières de vaches marchant lentement à l'ombre des arbres, de troupeaux de canards à la recherche de nourriture sur la plage ou de chiens attrapant du poisson. Les îles sont également couvertes de verdure avec des jardins potagers, des arbres empoisonnés et des choux de plage.Au fil des années, des gens de toutes les régions du pays sont à leur tour venus et vivent à Truong Sa pour défendre la souveraineté de la patrie. Ils considèrent les îles comme leur maison et la mer leur patrie, et protéger leur maison et leur patrie est leur fierté. Truong Sa, une partie inséparable du pays, est devenu les deux mots sacrés dont tout Vietnamien est fier. - VI/VNA