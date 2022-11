La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontre des personnalités originaires d'ethnies minoritaires de Lao Cai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a rencontré lundi 7 novembre à Hanoi une délégation de 21 personnalités honorables originaires d'ethnies minoritaires de la province de Lao Cai (Nord).

Elle a affirmé que le Parti et l'État accordaient toujours une attention particulière aux minorités ethniques du pays, notamment leur vie matérielle et spirituelle, contribuant à réduire les écarts de développement et à renforcer la solidarité pour édifier et développer le pays.

La dirigeante a demandé aux autorités de la province de Lao Cai d'investir davantage dans les zones présentant de nombreuses difficultés (hautes montagnes et zones frontalières) où vivent un grand nombre de minorités ethniques, pour protéger les forêts et préserver la frontière de la Patrie.

Elle a déclaré que continuer à développer et promouvoir fortement le rôle des personnalités originaires des minorités ethniques contribuerait de plus en plus au développement de la province. -VNA