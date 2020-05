Son La (VNA) – La membre du Bureau politique et vice-présidente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong et la délégation parlementaire de la province de Son La sont allés dimanche 10 mai à la rencontre des électeurs de la commune de Xuân Nha, district de Vân Hô.

Lors de la rencontre intervenue à la veille de 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, la dirigeante a hautement apprécié les résultats obtenus par le district de Vân Hô en général et la commune de Xuân Nha en particulier ces derniers temps, en particulier dans le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie du nouveau coronavirus.La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong, a souligné que la localité a bien mis en œuvre les lignes directrices du gouvernement et de la province de Son La en matière de développement socio-économique et de maintien de la sécurité et de la défense nationale.Cependant, la localité devrait redoubler d’efforts pour augmenter l’activité économique à un niveau supérieur, sans négliger la prévention et le contrôle de l’épidémie, a-t-elle recommandé.

Vue de la rencontre entre la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong et les électeurs de la commune de Xuân Nha, district de Vân Hô, province de Son La, le 10 mai. Photo : VNA

En outre, la localité devrait bien mettre en œuvre la résolution n°42/NQ-CP du gouvernement sur les mesures de soutien aux personnes confrontées à des difficultés en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, concentrer ses efforts sur le règlement des conséquences des catastrophes naturelles survenues ces derniers temps, et bien organiser les congrès du Parti.Au cours des quatre premiers mois de cette année, le district de Vân Hô s’est concentré sur la sensibilisation de la population locale à la plantation d’arbres fruitiers et d’autres cultures à haute valeur économique et au déploiement des mesures contre des épiphyties et épizooties récentes, selon les autorités locales.Le district a également promulgué le plan global d’édification de la nouvelle ruralité dans les communes de Vân Hô, Tô Mua et Xuân Nha en 2020-2023. Il a sérieusement mis en œuvre les instructions sur la prévention et la lutte contre le nouveau coronavirus et n’a recensé jusqu’à présent aucun cas d’infection. – VNA