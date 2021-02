La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh présente le titre de «médecin du peuple» aux cinq médecins. Photo : VNA

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a présenté le titre de « médecin du peuple » aux professeur associé Dr Tran Huu Binh; professeur associé, Dr Doan Quoc Hung; professeur associé Dr. Nguyen Quang Tuan, professeur associé Dr. Nguyen Huu Uoc, et professeur associé Dr. Nguyen Kim Viet. Ce sont des anciens responsables et titulaires d'importantes facultés et instituts de différents hôpitaux centraux.S'adressant à l'événement, le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuan, a déclaré que les médecins recevant le titre ont fait preuve d'un excellent talent, de connaissances, d'éthique et de la personnalité d'un médecin et d'un enseignant. Il leur a souhaité bonne continuation et adressé des vœux de réussite.Il a exprimé l'espoir que dans le contexte des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, l'Université médicale de Hanoi affichera de solides performances dans l'amélioration de la qualité de la formation du personnel pour le secteur de la santé de Hanoi et de tout le pays, tout en menant des recherches pour de nouvelles technologies pour le secteur. .Le professeur associé Dr. Doan Quoc Hung, vice-président de l’Université de médecine de Hanoi, a déclaré qu’il était fier de sa contribution au secteur de la santé et à l’œuvre de soins de la santé des habitants et de la communauté en tant que médecin et enseignant.A cette occasion, le titre «Médecin émérite» a également été décerné à 12 autres professeurs de l'Université de médicine de Hanoi.Les titres de "Médecin du peuple" «Médecin émérite» visent à honorer les médecins au talent et à l'éthique professionnelle exceptionnels, qui seront présentés aux médecins éligibles une fois par an.- VNA