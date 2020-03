Hanoi (VNA) - La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré mercredi, 4 mars, à Hanoi une délégation du groupe des femmes de la communauté de l'ASEAN (ACWG) dirigée par l'ambassadrice Nguyen Nguyet Nga.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh (centre) et des membres de l'ACWG. Photo : VNA

Saluant l’ACWG pour ses activités pratiques et ses contributions au cours des dernières années, elle a déclaré qu'avec leur acharnement, leur dynamisme et leur créativité, les femmes de l'ASEAN et les femmes vietnamiennes en particulier se sont jointes à tous les domaines, contribuer aux réalisations du bloc.

Elle a souligné que ces dernières années, les femmes vietnamiennes ont participé activement aux activités socioéconomiques, politiques, et culturelles grâce aux politiques du pays en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes.

Le taux de femmes dans les agences électives à tous les niveaux du pays s'élève à environ 25%, a-t-elle déclaré, exprimant sa conviction que le taux serait plus élevé dans un avenir proche.

Avec le double rôle de président de l'ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, le Vietnam travaille dur pour mériter la confiance des pays membres de l'ASEAN et d'autres nations dans le monde.

La dirigeante vietnamienne a demandé à cette institution de participer aux projets visant à améliorer la qualité de vie de la population aséanienne, surtout des femmes et des enfants. Il est aussi nécessaire de multiplier les aides à destination des femmes vulnérables, a déclaré Mme Dang Thi Ngoc Thinh.

Pour sa part, l'ambassadrice Nguyen Nguyet Nga a fait le point sur les activités récentes du groupe, affirmant que celles-ci ont contribué à renforcer la cohésion de l'ASEAN, les échanges entre les peuples.

Le groupe a levé 3,5 milliards de dongs pour des programmes sociaux et caritatifs à travers le Vietnam, et a activement participé à des programmes pour promouvoir les échanges entre les peuples et introduire l'identité culturelle des nations de l'ASEAN, renforçant ainsi la solidarité et l'amitié au sein du bloc et entre celui-ci et les autres dans le monde entier, a-t-elle déclaré.

La diplomate Nguyen Nguyet Nga a affirmé que le groupe soutiendra activement les efforts du Vietnam pour promouvoir l'égalité des sexes au Vietnam, en vue de renforcer l'égalité des sexes dans la région et dans le monde.-VNA