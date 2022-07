La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, au concert. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une soirée de musique classique a eu lieu le 6 juillet à l’Opéra de Hanoï dans le but de recueillir des fonds en faveur des enfants en situation difficile.



L’événement, intitulé « Dream Concert », a eu lieu en présence de la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan. Il a été organisé par le Fonds national pour les enfants vietnamiens et l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises.



A cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, ont remis des cadeaux et des bourses d’étude, d’une valeur unitaire de 2 millions de dongs, à 20 enfants en situation difficile du district de Thach That, Hanoï.