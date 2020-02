Ca Mau (VNA) - La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a visité le 27 février l'hôpital d'obstétrique-pédiatrie de la province de Ca Mau dans le cadre de sa visite de travail dans cette localité.

Photo : VNA

Elle a félicité le personnel de l’hôpital à l’occasion du 65e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février) ainsi que l’évolution exceptionnelle de l’hôpital au cours de la dernière décennie.

L'hôpital fonctionne à pleine capacité, ce qui reflète les compétences professionnelles ainsi que l'éthique médicale des médecins ici, a souligné la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh.



Le même jour, elle a présenté 200 cadeaux d'une valeur de 520 millions de dongs (22.427 dollars) aux bénéficiaires de la politique sociale, et 200 autres aux enfants défavorisés de la localité.

Plus tôt, elle a rendu visite aux officiers et soldats du poste de garde-frontière de Dat Mui dans le district de Ngoc Hien.

La vice-présidente de la République a notamment demandé aux gardes-frontières de Ca Mau de rester en contact étroit avec la population locale et de corrdonner avec les autorités locales pour réduire durablement la pauvreté, et maintenir la sécurité et l'ordre dans les localités.- VNA