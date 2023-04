Hanoi (VNA) – Le nouveau format du Championnat national de futsal (football en salle) 2023, le premier avec des matchs allers-retours, est officiellement appliqué. Chaque équipe est désormais autorisée à inscrire un joueur étranger et un joueur Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer).

Lors du match aller entre le Thai Son Nam FC et le Sahako FC, le 23 mars à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Cette année, il y a des changements pour le Championnat national de futsal, non seulement sur le terrain mais aussi dans le format de compétition. Pour la première fois, les matchs aller-retour se déroulent du 19 mars au 4 août. Le classement est déterminé selon le nombre de points accumulés par chaque équipe.

Nouvelle motivation

L’édition 2023 voit la partici-pation de huit clubs : Sahako FC, champion en titre, Thai Son Nam FC, vice-champion, Thai Son Bac FC, Khanh Hoà FC, Tân Hiêp Hung FC, Cao Bang FC, ainsi que deux nouvelles équipes, Hanoï FC et Sông Hàn FC.

Les matchs allers se déroulent du 19 mars au 18 avril, et les retours, du 28 juin au 4 août. Au total, 56 matchs sont programmés à Hanoï, Dà Nang, Khanh Hoa (Centre) et Hô Chi Minh-Ville.

“Le fait d’organiser des matchs dans quatre grandes villes et provinces permet d’introduire cette discipline dans une communauté plus large, de stimuler son développement et de créer également des activités divertissantes pour les touristes dans les villes hôtes”, a estimé Trân Anh Tu, vice-président de la Fédération vietnamienne de football (VFF).

Selon lui, l’organisation d’un championnat national en format round-robin est une condition nécessaire pour développer le futsal national et le porter à un niveau supérieur.

“La saison 2023 permet également la participation de joueurs étrangers et de Vietnamiens d’outre-mer, ce qui améliore non seulement la compétitivité du championnat mais aussi sa qualité. Tous les efforts sont faits pour le prestige de notre futsal dans la région et dans le monde”, a-t-il ajouté.

Trân Anh Tu a également souligné que des défis seront à relever en début de championnat, mais que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité et la qualité de la compétition.

Le nouveau format de compétition suscite un nouvel enthousiasme chez les entraîneurs. Le chef adjoint du club Sanvinest Khanh Hoa, Trân Duy Hiêu, a affirmé : “Ce changement est nécessaire car les clubs jouant à domicile auront plus de ressources et de force grâce au soutien de leurs supporters. Les matchs retour leur permettent de promouvoir leur marque et d’attirer des sponsors. Dans un avenir proche, nous aurons des plans attractifs pour attirer des spectateurs à venir nous encourager à domicile”.

Les joueurs sont également enthousiastes. “Le passage à un nouveau format crée une nouvelle inspiration pour nous. Le fait de s’affronter dans différents lieux de compétition nous permet d’expérimenter de nouvelles choses et d’éviter l’ennui de jouer toujours au même endroit. De plus, la pression de jouer à l’extérieur nous aide à nous améliorer”, a remarqué Không Dinh Hùng, capitaine du Sahako FC.

Rude concurrence

Le Sahako FC, champion en titre, est toujours le favori de la saison 2023. Cependant, le club riche en traditions Thai Son Nam FC est toujours prêt à rafler le titre à tout moment. Le second est encore plus dangereux depuis qu’il est entraîné par son nouvel entraîneur Gulizia Nicolas Gustavo. Ce dernier était assistant du sélectionneur de l’équipe nationale argentine de futsal pendant cinq ans et est actuellement assistant de l’entraîneur Diego Raul Giustozzi de la sélection nationale du Vietnam.

Le coach Pham Minh Giang de l’équipe Cao Bang promet également de créer des matchs intéressants lorsqu’il a entre ses mains le duo Lê Quôc Nam et Cô Tri Kiêt, anciens membres de la sélection nationale.

La nouveauté que le futsal vietnamien attend, c’est l’apparition de joueurs étrangers. Cependant, cela ne pourra se produire que lors des matchs retour qui se dérouleront en juin prochain car le délai entre la délivrance de la charte et l’enregistrement n’est que d’un mois, ce qui rend les clubs incapables de procéder à l’embauche de joueurs étrangers comme souhaité.

Faute d’argent, seuls deux clubs (Thai Son Nam FC et Sahako FC) sont en mesure d’embaucher des joueurs étrangers pour les prochains championnats nationaux et internationaux organisés en Asie et Asie du Sud-Est.

L’entraîneur Pham Minh Giang a partagé : “J’espère que des joueurs étrangers pourront jouer aux matchs retour. Ce n’est qu’alors que les joueurs nationaux apprendront et s’amélioreront. Et cela contribuera également à élever le niveau de l’équipe nationale”. – CVN/VNA