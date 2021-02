Hanoï, 28 février (VNA) - Selon l'Office général des statistiques (GSO), le chiffre d’affaires à l’import-export du Vietnam entre janvier et février 2021 est estimé à 95,81 milliards de dollars, en hausse de 24,5% en glissement annuel.

La Chine reste le plus grand fournisseur de produits pour le Vietnam. Photo : VNA

Les exportations de marchandises sont estimées à 48,55 milliards de dollars, soit une hausse de 23,2% et les importations à 47,26 milliards de dollars, soit une augmentation de 25,9%. Ainsi, la balance commerciale a-t-elle été excédentaire de 1,29 milliard de dollars.

Rien qu’en février, les exportations des marchandises ont atteint 20 milliards de dollars, en baisse de 29,9% par rapport au mois précédent et de 4,7% en glissement annuel.

Photo : VNA



En deux premiers mois, les États-Unis sont le plus grand débouché avec un chiffre d'affaires de 14,2 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 38,2%, devant la Chine (8,5 milliards de dollars), l’Union européenne (6,3 milliards de dollars), l’ASEAN (4,2 milliards de dollars), la République de Corée (3,4 milliard) et le Japon (3,2 milliard) .

En février, les importations sont estimées à 20,8 milliards de dollars, soit une baisse de 21,4% sur un mois mais une hausse de 10,5% par rapport à la même période de l'an dernier.



En deux mois, la Chine reste le plus grand fournisseur de produits pour le Vietnam, avec 17,3 milliards de dollars, soit une hausse de 85,7% en variation annuelle. Elle est suivie de la République de Corée (8,4 milliards de dollars), de l’ASEAN (5,6 milliards), du Japon (3,1 milliards), de l’Union européenne (2,3 milliards), des Etats-Unis (2,1 milliards).



Dans le but de soutenir les entreprises locales dans la promotion de la production et des exportations, le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il profitera des opportunités des accords de libre-échange signés pour rechercher des mesures pour le développement du marché. En outre, il suivra de près le marché mondial pour identifier les principaux produits d'exportation. - VNA