La valeur d' import-export de HCM-Ville connaît une croissance impressionnante au premier trimestre. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 et du conflit russo-ukrainien, les activités d'import-export de Ho Chi Minh-Ville ont enregistré une croissance impressionnante.

Selon l'Office municipal des statistiques, les exportations des marchandises de la ville ont atteint 4.585,5 millions de dollars en mars, soit une hausse de 42,7 % par rapport au mois précédent. Les exportations hors pétrole brut sont estimées à elles seules à 4.428,8 millions de dollars, en hausse de 44,7%.

Les importations des marchandises de la mégapole du Sud aux postes frontaliers à travers le pays ont atteint 6.765,1 millions de dollars, en hausse de 30,6% par rapport au mois précédent.

Ainsi, au cours du premier trimestre de l'année, la ville a réalisé un chiffre d'affaires à l'export de 11.878,6 millions de dollars de dollars (+3,5%) et un chiffre à l'import de 17.382,5 millions de dollars, (+18,4%). Son indice de la production industrielle a également progressé de 1,0% en variation annuelle. Concrètement, l'IPI du secteur manufacturier a connu une hausse de 0,4%, alors que celui de la production et de la distribution d'électricité, de 3,3%, et celui de l'approvisionnement en eau, du traitement de déchets et des eaux usées, de 4,2%.

Le total des ventes au détail de biens et services de consommation en trois premiers mois de 2022 a enregistré une baisse de 4,8% en glissement annuel, atteignant 266.942 milliards de dongs. -VNA