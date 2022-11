Lors de la conférence de presse sur M&A Vietnam Forum 2022. Photo: SGGP

Hanoi (VNA) - Sur le marché vietnamien, selon les données de KPMG, au cours des 10 premiers mois de 2022, la valeur totale des fusions-acquisitions ( M&A ) a atteint 5,7 milliards de dollars, en baisse de 35,3% par rapport à la même période de 2021.Le 3 novembre, lors d'une conférence de presse sur M&A Vietnam Forum 2022, les organisateurs ont déclaré que cette année, le Forum, placé sous le thème "Activer de nouvelles opportunités", aura lieu le 23 novembre à Hô Chi Minh-Ville.Selon le dernier rapport de la société d'analyse de données GlobalData, au troisième trimestre, l'activité mondiale des fusions-acquisitions a été la pire, avec une valeur des transactions en baisse de 48% en rythme annuel.Plus précisément, le marché mondial a enregistré 8.258 fusions-acquisitions d'une valeur de 544 milliards de dollars, contre respectivement 9.605 et plus de 1.000 milliards de dollars au même trimestre de 2021. Les transactions à grande échelle ont ralenti et le marché mondial des fusions-acquisitions pourrait connaître une récession l'année prochaine. Sur le marché vietnamien, selon les données de KPMG, au cours des 10 premiers mois de 2022, la valeur totale des fusions-acquisitions a atteint 5,7 milliards de dollars, en baisse de 35,3% en glissement annuel.Dans ce contexte, les flux de capitaux des fonds de capital-investissement (Private Equity, PE Fund) à l'échelle mondiale deviennent le principal moteur de l'accélération du marché des fusions-acquisitions. En 2021, ces fonds devraient investir plus de 2.000 milliards de dollars.Avec le marché vietnamien, PE Fund et Venture Capital ont encore fortement progressé au cours des premiers mois de cette année. L'écosystème de startups innovantes du Vietnam en 2022 devrait connaître un investissement d'environ 2 milliards de dollars, conservant son statut d'"étoile montante" dans les startups au sein des pays d’Asie du Sud-Est.Le M&A Vietnam Forum 2022 discutera en profondeur des opportunités, ainsi que des goulots d'étranglement dans les fusions-acquisitions au Vietnam, comment continuer à attirer des flux de trésorerie provenant d'entreprises à fort potentiel financier et de fonds d'investissement étrangers, en particulier les fonds d'investissement privés, les fonds de capital-risque aux réserves abondantes.Ce forum devrait attirer plus de 500 participants. - CPV/VNA