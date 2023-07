Jakarta (VNA) - Le 15 juillet, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan s'est entretenu avec son homologue indonésienne Retno Marsudi. Il a également participé à une réunion tripartite avec l'Indonésie et le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Au cours de leur entretien, Hakan Fidan et Retno Marsudi ont discuté de certaines questions importantes liées à la coopération entre les deux pays. Ils ont également passé en revue les accords bilatéraux stratégiques signés par les hauts dirigeants des deux pays l'année dernière.



Lors de la réunion tripartite, les parties ont convenu que l'ASEAN et la Turquie continueraient de promouvoir des domaines pratiques de coopération, tels que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la transition énergétique, les sciences et technologies, et la gestion des risques des catastrophes naturelles.-VNA