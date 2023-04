L'ambassadeur Dang Hoang Giang (Centre), chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU prend la parole. Photo: VNA



New York (VNA) - La transition énergétique, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique sont une tendance inévitable pour le développement durable.

Le Vietnam et des partenaires internationaux ont mis en place les Partenariats pour une transition énergétique juste (JETP) pour mobiliser initialement 15,5 milliards de dollars dans trois ou cinq prochaines années au service de la transition énergétique au Vietnam.

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU lors d'un événement sur la conception financière pour la transition énergétique en Asie-Pacifique et des leçons du Vietnam et de l'Indonésie sur l'établissement des Partenariats pour une transition énergétique juste.

Paronama de l'événement. Photo: VNA



L'événement a été organisé conjointement le 19 avril par les Mission permanente du Vietnam et de l'Indonésie auprès de l'ONU et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP).

A cette occasion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a appelé les partenaires internationaux à remplir leurs engagements et à fournir leur soutien en matière de ressources, de finance, à partager les progrès, les recherches potentiels des énergies renouvelables, à investir dans des programmes et projets qui contribuent au développement durable au Vietnam. -VNA