Dà Nang (VNA) - Le troisième Forum Vietnam Connect 2023, sur le thème "Percées pour le Centre du Vietnam, transition verte et numérique dans les stratégies de croissance économique durable", s’est tenu vendredi 17 mars dans la ville de Dà Nang (Centre).

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang lors du troisième Forum Vietnam Connect 2023, à Dà Nang, le 17 mars. Photo: VNA

L’événement était co-organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le Comité populaire municipal et le magazine Vietnam Economic Times.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a salué les localités et les entreprises du Centre et des Hauts Plateaux du Centre pour avoir publié des stratégies et des plans d’action sur la croissance verte et la transformation numérique et recherché des modèles de développement respectueux de l’environnement.

Le gouvernement vietnamien soutient une coopération efficace avec des pays partageant les mêmes idées, des organisations internationales et des milieux d’affaires nationaux et étrangers dans le processus de réalisation des objectifs de développement durable, de croissance verte et de transformation numérique, a-t-il déclaré.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc a indiqué qu’avec des avantages géographiques et un climat idéal pour le développement des énergies vertes, les régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre sont des destinations d’investissement attractives pour les investisseurs étrangers.

Vue du troisième Forum Vietnam Connect 2023, à Dà Nang, le 17 mars. Photo: VNA

Stefanie Stallmeister, directrice des opérations de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, a déclaré qu’il était temps pour les régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre de s’adapter au changement climatique et de réduire les émissions de carbone.

La BM souhaite toujours accompagner le Centre dans son développement pour les années à venir, a-t-elle ajouté.

Ces dernières années, l’économie numérique du Vietnam a cru d’environ 38% en moyenne annuelle. En 2022, elle pesait environ 23 milliards de dollars. Ces résultats ont fait du Vietnam la deuxième économie numérique à plus forte croissance au monde, derrière l’Inde. C’est également le marché du commerce électronique qui connaît la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Selon Google et Temasek, la valeur de l’économie numérique du Vietnam pourrait atteindre 49 milliards de dollars d’ici 2025 et 120 à 200 milliards de dollars d’ici 2030.

Le forum s’est focalisé sur les questions liées à la transformation verte et à la technologie numérique telles que les tendances, les modèles et les solutions dans le monde, et les problèmes qui se posent dans les villes et les provinces des régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre. – VNA