Hanoi (VNA) – L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a embrassé la transformation numérique sous toutes ses dimensions, tant en promouvant et en diversifiant l’offre d’informations qu’en construisant sa base de données et son système d’exploitation multimédia.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Vu Viêt Trang lors du séminaire à Hanoi, le 16 juin. Photo : VNA

La VNA a entamé assez tôt sa transformation numérique, contribuant à soutenir le processus de travail de ses journalistes, a déclaré sa directrice générale Vu Viêt Trang lors d’un séminaire organisé jeudi 16 juin à Hanoi à l’occasion de la 97e Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne.

Avec sa transformation numérique, la VNA a progressivement construit une base de données partagée après avoir exploité le système d’exploitation multimédia, a-t-elle fait savoir.

Des produits de presse multimédia aux produits utilisant la technologie de l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique a aidé à accroître l’interaction avec le public.

En pleine crise sanitaire du nouveau coronavirus, la chatbox a permi de répondre aux questions des gens liées aux informations et réglementations qui sont constamment mises à jour en fonction de la situation de l’épidémie.

Pour la VNA, la transformation numérique est à la fois un processus obligatoire mais aussi une opportunité pour une agence de presse nationale d’ opérer des mutations, a souligné Vu Viêt Trang.

Le passage à l’utilisation d’appareils numériques aide les journalistes à travailler et à traiter rapidement les informations à destination du public, a partagé la directrice générale de la VNA.

La transformation numérique contribue à diversifier les formes de diffusion de l’information de presse. Ainsi, les informations officielles de la VNA seront diffusées plus rapidement et la VNA accomplira mieux ses tâches dans le processus de transformation numérique, a-t-elle encore indiqué.

Grande agence de presse dans la région, la VNA grandit au rythme de développement des médias mondiaux, et sait appliquer des technologies modernes pour développer des types d’information multimédia.

Le directeur adjoint du Centre de développement et de production de contenu numérique, de la Télévision du Vietnam, Pham Anh Chiên, lors du séminaire à Hanoi, le 16 juin. Photo : VNA

Le directeur adjoint du Centre de développement et de production de contenu numérique, de la Télévision du Vietnam, Pham Anh Chiên, a souligné que la presse officielle doit être présente sur toutes les plate-formes, diffuser ses informations riches et diversifiées au public pour lutter contre la prolifération de fausses nouvelles dans les réseaux sociaux.

De son côté, Dinh Ngoc Son, chef adjoint du département de radio et de télévision, de l’Académie de journalisme et de communication, à Hanoi, a suggéré à la VNA et à d’autres organes de presse de promouvoir le développement des chaînes vidéo sur les plate-formes de médias sociaux.

Il a également recommandé de diversifier les producteurs de programmes, de produire des contenus riches, y compris ceux de divertissement, de construire un centre de production vidéo pour connecter la communauté, de développer des contenus d’actualité, et d’interagir directement avec le public. – VNA