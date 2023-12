Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est rentré dimanche 3 décembre à Hanoi de sa participation au Sommet mondial de l’action pour le climat (WCAS) dans le cadre de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et de sa visite officielle en Turquie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime au Sommet mondial de l’action pour le climat dans le cadre de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime au Sommet mondial de l’action pour le climat dans le cadre de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Photo : VNA

Durant sa tournée de travail du 29 novembre au 3 décembre, il a eu une soixantaine d’activités multilatérales et bilatérales. En plus de participer et de prendre la parole lors de conférences et d’événements dans le cadre de la COP28, il a tenu des rencontres bilatérales et des séances de travail avec plus de 30 dirigeants de pays, d’organisations internationales et de grandes entreprises mondiales.Il a mentionné 12 mesures spécifiques que le Vietnam a mises en œuvre depuis la COP26. Le Plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) annoncé par le dirigeant vietnamien a suscité une grande attention et un engagement de soutien de la part des pays et des organisations internationales.Les engagements et les actions du Vietnam sont reconnus et hautement appréciés par les dirigeants des pays et des organisations internationales. Citant le Vietnam comme modèle de mise en œuvre des engagements, ils ont exprimé leur soutien au Vietnam pour atteindre ses objectifs de transition verte, de développement de l’économie verte et circulaire, et de réponse aux changements climatiques.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec près de 20 chefs d’Etat, dirigeants de pays et d’organisations internationales, dont le président cubain Miguel Diaz-Canel, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre indien Narendra Modi, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, le président du Groupe de la Banque mondiale Ajay Banga, la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala.Il a également rencontré les dirigeants des Émirats arabes unis et de la Turquie et a participé à des conférences et forums bilatéraux avec les deux pays.Pour les Émirats arabes unis, les deux parties ont réalisé des progrès décisifs, achevé la plupart des contenus et peuvent signer l’Accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis en 2024.Lors de sa visite officielle en Turquie, la première d’un Premier ministre vietnamien depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1978, les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement pour porter le commerce bilatéral à 4 milliards de dollars dans les temps à venir.Les activités pendant la tournée aux Émirats arabes unis et en Turquie ont affirmé l’engagement du Vietnam à se joindre à la communauté internationale pour relevers les défis mondiaux, notamment les changements climatiques, par des mesures et des actions spécifiques et axées sur les résultats.Elles ont été porteuses d’un message clair destiné à imprimer un élan à une nouvelle période de coopération du Vietnam avec les pays du Moyen-Orient, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement.La tournée de travail du chef du gouvernement vietnamien constitue une autre étape dans la mise en œuvre de la politique extérieure définie par le 13e Congrès national du Parti visant à continuer de promouvoir et de renforcer l’efficacité des relations extérieures et de l’intégration internationale.Elle représente également un événement significatif à l’occasion du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Turquie et du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Émirats arabes unis. – VNA