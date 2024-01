La tireuse Lê Thi Mông Tuyên. Photo: sggp.org.vn

Hanoi (VNA) - Au lendemain des médailles d’or remportées par Pham Quang Huy et Trinh Thu Vinh lors du Championnat d’Asie de tir sportif, en cours à Jakarta (Indonésie), ce mercredi, Lê Thi Mông Tuyên, née en 2003, a décroché un nouveau billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Lors de la finale des tirs à fusil, Lê Thi Mông Tuyên, originaire de Hô Chi Minh-Ville, s'est classée à la 4e position avec 125,9 points, lui garantissant ainsi une qualification pour les Jeux olympiques qui auront lieu en juillet prochain en France.

À ce jour, le Vietnam a remporté quatre billets olympiques. Outre Lê Thi Mông Tuyên et Trinh Thu Vinh, Nguyên Thi Thât (course à vélo) et Nguyên Huy Hoàng (natation) représenteront également le Vietnam cet été en France. -VNA