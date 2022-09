Bangkok (VNA) - La Thaïlande prévoit d'exporter 7,5 millions de tonnes de riz cette année, contre un objectif précédent de 7 millions de tonnes, grâce à une production accrue et à un baht faible dans un contexte d'insécurité alimentaire mondiale.

Un magasin de riz à Bangkok, Thaïlande. Photo : AFP/VNA

La porte-parole du gouvernement thaïlandais, Rachada Dhnadirek, a déclaré dans un communiqué que le pays avait exporté 4,09 millions de tonnes de riz au cours des sept premiers mois de 2022, en hausse de 54 % par rapport à l'année précédente.Elle a noté que les conditions météorologiques favorables avaient stimulé la production de riz tandis qu'un baht faible avait maintenu les prix du riz thaïlandais compétitifs. La monnaie thaïlandaise oscillait près de son niveau le plus faible depuis plus de 15 ans par rapport au dollar américain.La porte-parole a ajouté que le ministère du Commerce s'attend à une production de riz paddy de 26,92 millions de tonnes au cours de la campagne agricole 2022-2023, en hausse de 2,09% par rapport à l'année précédente.La Thaïlande est actuellement le troisième exportateur mondial de riz après l'Inde et le Vietnam. Il a connu une demande accrue pour son riz alors que les pays cherchent à assurer la sécurité alimentaire et à remplacer le blé et le maïs dans l'industrie de l'alimentation pour les animaux.- VNA