Ouvriers sur un chantier de construction sur Charansanitwong Road à Bangkok. (Photo : bangkokpost.com)

Bangkok (VNA) – Le ministère thaïlandais du Travail s'est fixé comme objectif d'envoyer 100.000 travailleurs qualifiés à l'étranger l'année prochaine, a déclaré le directeur général de l'Emploi, Pairoj Chotikasatien.Cet objectif reflète la politique du nouveau ministre du Travail, Phiphat Ratchakitprakarn, qui souhaite intensifier les efforts en faveur des Thaïlandais travaillant à l'étranger, a déclaré Pairoj Chotikasatien.Il a ajouté que le ministère envisage d'aider les travailleurs thaïlandais à rechercher des opportunités d'emploi légal à l'étranger, en particulier sur les marchés existants avec une demande croissante de main-d'œuvre comme la Suède, la Finlande, Israël, le Japon, la République de Corée et Taiwan (Chine).Ils recherchent également des opportunités de développement dans d’autres pays.Pairoj Chotikasatien a déclaré que la Thaïlande envisage d'exporter principalement de la main-d'œuvre thaïlandaise qualifiée vers les marchés émergents intéressés à employer des travailleurs thaïlandais. Par exemple, ils envisagent d’envoyer des infirmières et des agents de bien-être en Arabie Saoudite, ouvriers du bâtiment, prestataires de services pour les aéroports et les gares, employés du secteur du bien-être au Qatar et des agriculteurs en Jordanie et au Portugal.Pendant ce temps, la Nouvelle-Zélande s'intéresse aux travailleurs thaïlandais pour des postes dans les services et l'agriculture ainsi que pour des postes tels que architectes, dentistes et infirmiers. L'Australie recherche des chefs thaïlandais, en particulier ceux certifiés par le Département du développement des compétences, a-t-il déclaré.Pour la prochaine étape, le Département attend avec impatience de négocier avec les pays concernant l'emploi des travailleurs thaïlandais, a déclaré Pairoj Chotikasatien.Des discussions avec le secteur privé thaïlandais sont également nécessaires pour discuter des problèmes juridiques, notamment des contrats et des mesures, ainsi que des processus d'exportation, a-t-il déclaré. - VNA