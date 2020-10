Un modèle de véhicule électrique en Thaïlande . Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le ministère thaïlandais de l'Énergie a annoncé le 27 octobre que le pays construirait des bornes de recharge publiques pour les voitures électriques à des endroits différents distants de 50 km à 70 km. Cela fait partie d'un plan pour stimuler la demande et faire de la Thaïlande un centre de fabrication de véhicules électriques de l'ASEAN.

La Thaïlande a élaboré une feuille de route pour promouvoir la production de véhicules électriques, avec pour objectif que ce véhicule représente 30% du nombre total de voitures fabriquées dans le pays d'ici 2030.

Sur la feuille de route d'ici 2030, la Thaïlande devrait produire environ 1,2 million de véhicules électriques, parallèlement au développement des infrastructures et des batteries électriques.

Selon le ministère thaïlandais de l'Énergie, dans un premier temps, le gouvernement thaïlandais mettra en service à titre expérimental des voitures électriques dans les réseaux de transports publics, de taxis et surtout de véhicules publics du gouvernement. La demande croissante de véhicules électriques aidera à attirer les fabricants de voitures, de batteries et de véhicules électriques en Thaïlande et à faire du pays un centre de fabrication de véhicules électriques de la région de l'ASEAN. -VNA