Une vue de Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Photo : oneyoungworld.com

Bangkok, 9 septembre (VNA) - Reconnaissant la nécessité d'accroître l'utilisation de la technologie numérique en tant qu'outil clé du développement économique et social, le gouvernement thaïlandais a adopté une politique visant à promouvoir l'économie numérique.Sur la base de cette politique, la Thaïlande a mis en œuvre des stratégies pour développer la main-d'œuvre numérique et créer des communautés numériques à travers le pays. Le pays d'Asie du Sud-Est vise également à se transformer en un hub numérique de l'ASEAN.A cet effet, le ministère de l'Economie et de la Société numériques a mis en œuvre des projets de développement des infrastructures numériques à travers le pays, notamment l'installation de la transmission Internet haut débit par câble à fibre optique dans les villages.En outre, la Thaïlande a également étendu son réseau d'infrastructures numériques aux pays voisins tels que le Cambodge, le Laos et le Myanmar.Actuellement, l'industrie numérique du pays a une valeur économique de 600 milliards de bahts (près de 17 milliards de dollars) et affiche une croissance rapide.- VNA