Bangkok, 21 juin (VNA) - La Thaïlande a annoncé la reprise des négociations avec l'Association européenne de libre-échange (AELE) pour améliorer le commerce, les services et les investissements.

Selon Auramon Supthaweetum, directeur général du département thaïlandais des négociations commerciales, le ministre du Commerce Jurin Laksanawisit prévoyait de lancer les négociations de l'accord de libre-échange (ALE) avec l'AELE en Islande le 20 juin.



L'AELE comprend l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.



L'AELE est l'une des cibles de la Thaïlande pour un ALE car le groupe a adopté une politique de libre-échange et dispose d'un niveau élevé de pouvoir d'achat et de puissance économique. Ils sont des leaders en matière d'innovations et de technologies en plus d'avoir d'importants investisseurs, a déclaré Auramon Supthaweetum.



Elle a déclaré que l'AELE a une fabrication spécialisée pour les machines industrielles lourdes et les industries de haute technologie, en particulier dans les domaines de l'alimentation, de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et du pétrole et du gaz naturel.



L'ALE prévu avec l'AELE couvrira de nouvelles questions commerciales telles que la propriété intellectuelle, les marchés publics et la concurrence commerciale, a-t-elle déclaré.



L'AELE a des normes et des réglementations commerciales relativement élevées, ce qui signifie que les entrepreneurs thaïlandais souhaitant commercer avec ce bloc doivent développer ou améliorer leur production conformément aux normes internationales, a-t-elle déclaré.



Auramon Supthaweetum a déclaré que cela constituait une opportunité pour la Thaïlande de relever les normes et les réglementations pour les aligner sur les niveaux internationaux, ce qui profitera au pays.



Selon les données du Conseil d’Investissement de Thaïlande, les investisseurs de l'AELE ont demandé des promotions dans 16 projets évalués à 12,9 milliards de THB (366 millions de dollars), se classant au huitième rang parmi les demandes totales d'IDE en Thaïlande.



Il est prévu que les exportations thaïlandaises vers l'AELE augmenteraient de 38 % à 262 millions de dollars, tandis que les importations en provenance de l'AELE augmenteraient de 14,8 % à 210 millions de dollars.



L'AELE était le 17e partenaire commercial de la Thaïlande en 2021, avec des échanges bilatéraux atteignant 7,5 milliards de dollars, soit 1,29 % de la valeur commerciale totale de la nation d'Asie du Sud-Est.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source