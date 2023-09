Bangkok, 15 septembre (VNA) - La Thaïlande se prépare à entamer des négociations sur un accord de libre-échange (ALE) avec l'UE dans le but de conclure l'accord d'ici deux ans.

Photo: aseanbriefing.com

Auramon Supthaweethum, directeur général du département des négociations commerciales du ministère du Commerce, le ministère se prépare à diriger une équipe d'agences d'État pour négocier le premier cycle de l'ALE UE-Thaïlande, prévu du 18 au 22 septembre à Bruxelles, en Belgique. Cela comprendra des réunions au niveau des chefs de délégation et 19 réunions de sous-comités au niveau des experts.

L'Institut des études futures pour le développement, qui a mené une évaluation préliminaire des avantages et des impacts de l'ALE UE-Thaïlande, s'attend à ce que celui-ci augmente le PIB de la Thaïlande de 1,28 % par an, augmente les exportations de 2,83 % par an et augmente annuellement les importations de 2,81 %. En outre, il soutiendra les investissements étrangers et la création d'emplois en Thaïlande tout en élevant les normes internationales dans des domaines connexes tels que les droits de propriété intellectuelle, les droits du travail, les normes environnementales et la durabilité.

Au cours des sept premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre la Thaïlande et l'UE se sont élevés à 24,7 milliards de dollars, la Thaïlande exportant des marchandises d'une valeur de 12,9 milliards vers l'UE et important des marchandises d'une valeur de 11,8 milliards de l'UE.



Les principales exportations thaïlandaises comprennent les ordinateurs et leurs composants, les climatiseurs et leurs pièces détachées, les bijoux, les circuits imprimés électroniques et les produits en caoutchouc. Dans le même temps, les importations thaïlandaises comprennent principalement des machines et composants, des produits pharmaceutiques et médicaux, des produits chimiques ainsi que des machines et composants électriques. - VNA