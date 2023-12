Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin. Photo: https://aseannow.com/

Bangkok, 6 décembre (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a demandé à l'armée d'intensifier ses forces pour réprimer le trafic de drogue le long de la frontière avec le Myanmar et les troubles dans le Sud.S'exprimant après avoir rencontré le chef de l'armée, le général Songwit Noonpackdee, le 5 décembre, Srettha Thavisin a déclaré qu'il reconnaissait la politique et les plans de l'armée visant à résoudre les troubles dans le sud avec la coopération de leurs homologues malaisiens et les mesures visant à empêcher le trafic de drogue illicite en provenance du Myanmar.L'armée travaillera en étroite collaboration avec la police et les autorités locales pour réprimer sérieusement le trafic de drogue, a-t-il souligné.J'ai exhorté l'armée à apporter son soutien aux personnes dans de nombreuses questions liées à leur vie, comme par exemple en participant aux efforts de sauvetage lors de catastrophes naturelles.Par ailleurs, le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, Thanitpong Sirisawetsak, a déclaré le même jour aux médias que l'armée thaïlandaise fournirait des installations de réadaptation dans certains de ses hôpitaux militaires aux patients souffrant de troubles mentaux causés par des drogues illicites.En conséquence, un projet pilote sera réalisé par le Département médical de l'armée royale thaïlandaise au cours de la première phase, qui débutera ce mois-ci jusqu'en février de l'année prochaine. - VNA