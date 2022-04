Bangkok (VNA) - Le cabinet thaïlandais a décidé d'étendre l'exonération de 25% de l'impôt sur les sociétés aux entreprises de bioplastiques, comme l'une des mesures visant à faire du pays un centre biologique de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Photo d'illustration : AFP/VNA

La mesure, qui a été mise en œuvre pour la première fois le 1er janvier 2019 et a expiré le 31 décembre de l'année dernière, vise à aider les entreprises privées à acheter des produits bioplastiques fabriqués dans le pays et à promouvoir la production à cet égard.



Les données officielles indiquent qu'un total de 14 entreprises éligibles à une exonération fiscale d'une valeur de 544.000 dollars ont été enregistrées en 2020.



La porte-parole adjointe du gouvernement, Rachada Dhnadirek, a déclaré que cette décision réduisait non seulement les impôts des entreprises engagées dans l'industrie susmentionnée, mais soutenait également l'économie bio-circulaire-verte (BCG).



Au début de l'année dernière, le gouvernement thaïlandais a approuvé le plan stratégique pour le développement de l'économie du BCG pour la période 2021-2026, afin de stimuler la croissance économique du pays au cours des cinq prochaines années.- VNA

source