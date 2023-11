Bangkok, 28 novembre (VNA) - La précédente prévision de croissance économique de la Thaïlande de 2,7 % pour 2023 sera abaissée après un troisième trimestre plus faible que prévu, a déclaré le 27 novembre le vice-ministre des Finances du pays, Krisada Chinavicharana.

Le vice-ministre thaïlandais des Finances, Krisada Chinavicharana, prononce le discours d'ouverture et décrit la situation économique thaïlandaise lors des prix du PDG de l'année 2023 du Bangkok Post. Photo : bangkokpost.com

L'économie du pays a connu une croissance beaucoup plus lente que prévu, à 1,5%, au cours du 3e trimestre par rapport à l'année précédente, le taux le plus lent de cette année, en raison du déclin des exportations et des dépenses publiques.Les prévisions actuelles du ministère des Finances tablent sur une croissance économique de 2,7 % en 2023 et de 3,2 % en 2024.Le ministre a déclaré que pour l'année prochaine, même si le ministère vise une croissance économique légèrement supérieure à 3%, il tentera d'en obtenir encore plus avec les prochaines mesures de relance du gouvernement.Le ministère thaïlandais du Commerce a révélé que les exportations du pays ont augmenté pour le troisième mois consécutif en octobre 2023 et ont augmenté de 8% par rapport à la même période de l'année dernière.Les importations d'octobre ont augmenté de 10,2% sur un an, dépassant la hausse prévue de 6%, ce qui a entraîné un déficit commercial de 0,83 milliard de dollars pour le mois, contre un excédent prévu de 530 millions de dollars. Entre janvier et octobre, les exportations ont diminué de 2,7% par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont chuté de 4,6% et que le déficit commercial s'est élevé à 6,67 milliards de dollars.Plus tôt ce mois-ci, le ministre du Commerce, Phumtham Wechayachai, a déclaré que les exportations devraient se contracter de moins de 1 % cette année avant d'augmenter de 1,99 % l'année prochaine.- VNA