L'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura lors d'une rencontre le 11 novembre avec le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Thaïlande travaillera avec le Vietnam pour rouvrir des tours touristiqué entre les deux pays, et faire augmenter les arrivées de touristes entre la Thaïlande et Ho Chi Minh-Ville.

C’est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura lors d'une rencontre le 11 novembre avec le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen.

Touristes en Thaïlande. Photo : VNA

Lors de la réception, M. Nguyen Van Nen a apprécié l'amitié de longue date entre le Vietnam et la Thaïlande et a remercié le consulat général de Thaïlande et la communauté thaïlandaise à Ho Chi Minh-Ville pour leur soutien dans la lutte contre le COVID-19.

L'ambassadeur Nikorndej Balankura s'est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les relations entre les pays et les liens entre les localités thaïlandaises et Ho Chi Minh-Ville.

Saluant le rôle de Ho Chi Minh-Ville en tant que plaque tournante économique et commerciale qui abrite 80% des entreprises thaïlandaises au Vietnam, il a exprimé sa gratitude aux autorités locales pour leur soutien à la communauté thaïlandaise, en particulier lors des récentes épidémies de COVID-19.

En ce qui concerne la coopération post-pandémique, la Thaïlande se concentrera sur l'intensification des relations commerciales et d'investissement avec le Vietnam, a-t-il ajouté.

L'Autorité du tourisme de Thaïlande élaborera un plan spécifique sur la coopération avec la partie vietnamienne dans les temps à venir.

Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu de l'organisation d'activités en décembre prochain pour célébrer le 45e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

La Thaïlande est désormais le plus grand partenaire commercial du Vietnam dans l'ASEAN et le 9e investisseur étranger sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

Les deux pays ont collaboré étroitement et se sont soutenus lors de forums régionaux et internationaux.

La Thaïlande est le 12e investisseur de Ho Chi Minh-Ville avec un capital social total de plus de 467 millions de dollars avec 231 projets.

En outre, Ho Chi Minh-Ville accueille chaque année plus de 180.000 visiteurs thaïlandais, ce qui place la Thaïlande au 9e rang pour le nombre de touristes dans cette ville. -VNA