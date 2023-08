Les touristes montent à bord d'un bateau de croisière à arrêts multiples le long de la rivière Chao Phraya à Bangkok. (Photo : AFP/VNA)

Hanoï, 11 août (VNA) - La Thaïlande réduira le temps d'approbation et les documents requis pour simplifier ses procédures de demande de visa afin d'attirer davantage de visiteurs étrangers, a déclaré un responsable gouvernemental le 10 août.Le porte-parole adjoint du gouvernement thaïlandais, Ratchada Thanadirek, a déclaré que le ministère des Affaires étrangères avait rationalisé la demande de visa touristique, réduisant le nombre de pièces justificatives et le temps de traitement à sept jours ouvrables contre 14.Ratchada Thanadirek a déclaré que les touristes étrangers entrants dans le pays d'Asie du Sud-Est ont augmenté comme prévu, même pendant la morte-saison, car le gouvernement thaïlandais attache de l'importance à la facilitation des touristes et des activités promotionnelles.Selon le ministère du Tourisme et des Sports, la Thaïlande a accueilli 15,89 millions d'arrivées de touristes de janvier à début août, générant plus de 663 milliards de bahts (environ 18,92 milliards de dollars) de revenus provenant des visiteurs étrangers. Le pays est en passe d'atteindre l'objectif annuel de 25 millions de touristes étrangers, selon le ministère, contre 11,15 millions en 2022.Le tourisme - un moteur clé de la croissance économique de la Thaïlande représente environ 12% du PIB du pays.- VNA