Une maquette du chemin de fer à grande vitesse Bangkok-Nakhon Ratchasima. Photo: bangkokpost.com

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais signera le 28 octobre un contrat d'achat de matériels ferroviaires intitulé le "Contrat 2.3", d'une valeur de 50,63 milliards de bahts (1,62 milliard de dollars) avec la Chine pour les travaux du train à grande vitesse entre Bangkok et Nakhon Ratchasima.

Ce contrat sera signé par trois parties dont les chemins de fer d'État de Thaïlande (SRT), China Railway International Co et China Railway Design Corporation, a déclaré mardi la porte-parole adjointe du gouvernement, Traisuree Taisaranakul.



Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha présidera la cérémonie de signature du contrat 2.3.



Le contrat 2.3, d'un montant de 50,63 milliards de bahts, couvre l'achat de voies, de systèmes électriques et de signalisation et de communication, l'achat de wagons, la formation du personnel, les travaux d'exploitation et d'entretien et le transfert de technologies.

La ligne ferroviaire Bangkok-Nakhon Ratchasima fait partie du projet de train à grande vitesse reliant Bangkok à la province de Nong Khai. La première phase du projet, longue de 253 kilomètres de Bangkok à Nakhon Ratchasima, comportera six stations - Bangkok (Bang Sue), Don Muang, Ayutthaya, Saraburi, Pak Chong et Nakhon Ratchasima. -VNA