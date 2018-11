Photo d'illustration : chiangraitimes.com

Hanoï (VNA) – Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports s’est engagé le 27 novembre à diminuer de 50% les déchets dans le tourisme d’ici 2020.



Le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Weerasak Kowsurat, a affirmé la responsabilité des organes compétents de ce pays dans la garantie du respect de l’environnement, l’amélioration de la conscience des habitants et dans la coopération avec les touristes afin de protéger les ressources d’eau et foncières.



Le ministre a affirmé que tous les sacs en nylon à usage unique, les boîtes en mousse et en plastique, les bouteilles d’eau et les pailles à usage unique seront éliminés. Selon Weerasak Kowsurat, l’une des grandes campagnes de la Thaïlande pour promouvoir l’écotourisme cette année vise à demander aux sociétés privées de coopérer afin de limiter l’utilisation des produits non dégradables dans les sites touristiques célèbres.



Le ministère thaïlandais des Ressources naturelles et de l’Environnement a décidé d’interdire l’utilisation des boîtes en mousse et en plastique à usage unique dans 154 parcs de l’ensemble du pays.



Selon le Département thaïlandais de lutte contre la pollution, sur les 10,78 millions de tonnes d'ordures générées dans 23 provinces côtières en 2016, environ 1,3 million de tonnes étaient des déchets plastiques et 74% d'entre elles ont été éliminées de manière appropriée, tandis que les autres ont été emportées par les eaux.-VNA