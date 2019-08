La capitale thaïlandaise Bangkok. Photo: AFP

Bangkok (VNA) - Le cabinet économique de la Thaïlande reste optimiste sur le fait que la croissance économique du pays dépassera les 3% cette année en dépit de la morosité des perspectives mondiales.



Kobsak Pootrakool, secrétaire général adjoint aux Affaires politiques du Premier ministre, a déclaré que le groupe de travail sur l’économie du gouvernement visait désormais une croissance économique de 3% cette année.



Son objectif est conforme aux prévisions du Conseil national de développement économique et social, qui prévoyaient une croissance comprise entre 2,7 et 3,2% en 2019.



Les prévisions ont été établies dans le contexte où le cabinet économique thaïlandais avait décidé d'injecter 316 milliards de baht supplémentaires dans l'économie grâce à un nouveau plan de relance.



Le plan de relance comprend trois principaux groupes de mesures: assistance aux personnes touchées par la sécheresse, efforts visant à atténuer l'impact du ralentissement de l'économie mondiale sur l'économie thaïlandaise et aides aux personnes à faible revenu et aux personnes âgées. Ce plan sera soumis au gouvernement le 20 août.



Thanavath Phonvichai, vice-président chargé des recherches à l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise (UTCC), a déclaré que le plan de relance économique du gouvernement était conçu pour transférer de l'argent directement dans les poches des gens.



L'UTCC prévoit qu'une augmentation des dépenses des détenteurs de cartes de protection sociale, des femmes ayant des nouveau-nés et des touristes nationaux, pourrait stimuler la croissance du PIB de 0,2 à 0,3%.



Selon lui, les garanties de crédit et les prêts au logement accordés par les institutions financières publiques pour un montant d'environ 50 à 80 milliards de bahts jusqu'à la fin de cette année, contribueront également pour 0,2% à 0,3% à la croissance du PIB du pays.



En outre, le plan d'exemption de visa permettrait attirer environ 200.000 -300.000 touristes étrangers supplémentaires, qui devraient injecter de 15 à 20 milliards de baht dans l'économie thaïlandaise, a-t-il ajouté.



Selon lui, la croissance du PIB du pays pourrait augmenter d'environ 0,5-0,7% par rapport aux prévisions précédentes pour atteindre à plus de 3%, malgré des facteurs externes négatifs tels que la guerre commerciale américano-chinoise et le Brexit. -VNA