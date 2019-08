Bangkok, 11 août (VNA) - Le ministère thaïlandais du Commerce a prévu de créer une salle de traitement des questions afin de répondre aux défis économiques du pays.

Le ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanavisith. Photo : internet

Les médias locaux ont déclaré que cette salle, qui sera mise en place par le ministre du Commerce, Jurin Laksanavisith, et la Chambre de commerce thaïlandaise (CCT), suivra de près les tendances économiques et l'évolution de la guerre commerciale entre les pays puissants.



Selon Jurin Laksanavisith, les participants à la salle de traitement des questions tenteront d'accélérer les négociations et les accords avec les partenaires internationaux de la Thaïlande, notamment ceux liés à l'Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP), au Partenariat économique global régional (RCEP) et à d'autres accords de libre-échange.



Il a ajouté que la salle se concentrerait sur la promotion du commerce frontalier et des flux d'import-export entre la Thaïlande et les pays du CLMV, qui regroupe le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam.



Un comité mixte du ministère du Commerce et de la CCT sera formé pour travailler sur de futurs amendements aux règles et réglementations jugés obsolètes ou problématiques pour les pratiques commerciales actuelles, a déclaré Jurin.-VNA