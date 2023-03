Le ministère thaïlandais de la Santé a déclaré que près de 10% des enfants du pays sont cliniquement obèses. Photo : https://www.bangkokpost.com/

Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais de la Santé a déclaré que près de 10% des enfants du pays sont cliniquement obèses et a averti que la situation devrait s'aggraver si les parents et les enseignants ne parvenaient pas à améliorer la sensibilisation nutritionnelle des jeunes.Selon le Centre de données sur la santé du ministère, 9,1 % des enfants âgés de 0 à 5 ans sont considérés en surpoids pour leur âge, cette proportion atteignant 13,4 % chez les 6-14 ans et 13,2 % chez les 15-18 ans. La Fédération mondiale de l'obésité a prévu que les taux d'obésité infantile devraient doubler entre 2020 et 2035.Un rapport sur le régime alimentaire des enfants thaïlandais a révélé qu'un tiers d'entre eux consomment des collations et des boissons sucrées tous les jours, et près de 30 % sont autorisés à sélectionner des aliments en fonction uniquement de leurs propres préférences.Le Dr Suwannachai Wattanayingcharoenchai, chef du Département de la santé, a déclaré que les jeunes sont exposés à une surabondance d'aliments contenant des niveaux malsains de graisse, de sucre et de sel.Il a suggéré que les parents et les écoles leur apprennent à choisir de bons aliments et quelles conséquences une mauvaise alimentation peut avoir sur leur santé. - VNA