Photo: Internet

Hanoi (VNA) – Le 1er juillet, State Railway of Thailand (SRT) a officiellement réouvert la ligne ferroviaire reliant la capitale Bangkok et le district d'Aranyaprathet dans la province de Sa Kaeo, à l'Est de la Thaïlande, après 45 ans d’interruption.

Selon une annonce de SRT, cette ligne sera exploitée avec un aller-retour journalier d'une durée d'environ cinq heures.

Cette ligne, qui s'étendait initialement jusqu'à la ville cambodgienne de Battambang via la gare d'Aranyaprathet, a cessé ses activités le 1er juillet 1974 en raison de la guerre au Cambodge. En 2014, les gouvernements thaïlandais et cambodgiens ont décidé de rétablir le service ferroviaire entre les deux pays.

En avril dernier, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont coprésidé la cérémonie d'inauguration d'un pont de l'amitié et de réouverture d’une ligne ferroviaire reliant le district d'Aranyaprathet dans la province de Sa Kaeo, à la ville de Poipet dans la province cambodgienne de Banteay Meanchey.

La partie cambodgienne a aussi rouvert la ligne ferroviaire reliant la capitale Phnom Penh à la gare Ban Klong Luk, dans la ville de Poipet, à 6km de la frontière Thaïlande-Cambodge. Le Cambodge et la Thaïlande ont l’intention d’établir des lignes ferroviaires transfrontalières. -VNA