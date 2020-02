Photo: www.bangkokpost.com



Bangkok (VNA) - Le Board of Investment (BoI) a approuvé jeudi un certain nombre de mesures pour stimuler les investissements et soutenir les secteurs clés de l’économie, même des incitations visant à renforcer l’économie de base et le tourisme.



Les mesures approuvées par le BoI visent à soutenir les investissements à tous niveaux, de grands projets ayant un impact économique significatif à des entreprises communautaires, a déclaré Mme Duangjai Asawachintachit, secrétaire générale du BoI lors d'un point presse donné après une réunion présidée par le Premier ministre Prayut Chan-o-cha.



Dans le paquet "Thailand Plus" publié par le BoI en septembre dernier, la première mesure approuvée vise à accélérer les investissements dans de grands projets satisfaisant aux conditions pour bénéficier d’une exonération de l'impôt sur les revenus des sociétés pendant cinq à huit ans. La mesure offrira une déduction supplémentaire de 50% de l'impôt sur les revenus des sociétés pour une période de cinq ans si le projet réalise un investissement d’au moins 500 millions de bahts en 2020 ou un total d'au moins 1 milliard de bahts d'ici la fin de 2021, a déclaré Mme Duangjai Asawachintachit.



Pour encourager le secteur privé à participer plus activement à l'amélioration de la compétitivité de l'économie de base, dans des activités comme l'agriculture et la transformation agricole, les industries légères et le tourisme communautaire, le BoI a approuvé une extension et une amélioration des mesures de promotion accordant des avantages fiscaux aux investisseurs dans des projets de soutien de l’économie de base.



Pour soutenir le secteur du tourisme, encourager le développement d'infrastructures respectueuses de l'environnement dans les zones touristiques, le BoI a approuvé une extension des privilèges fiscaux déjà accordés aux investissements dans les projets de téléphériques aux sites touristiques, dont des tramways électriques, avec des investissements d'une valeur de 100 millions de bahts au moins, a déclaré Mme Duangjai.



En outre, le BoI a assoupli les conditions appliquées aux entreprises spécialisées dans l'hôtellerie, notamment PME. Des incitations fiscales supplémentaires sont également accordées aux hôtels dans 55 provinces les moins fréquentées par les touristes.



Le 5 février, la Banque de Thaïlande (Bank of Thailand ou BoT) a abaissé son taux d'intérêt de base à un niveau record de 1% dans le but de soutenir l'économie qui est frappée par la nouvelle épidémie de coronavirus (nCoV) et le retard de plusieurs mois de la réalisation du budget pour l'exercice financier 2020.

Le Comité mixte permanent du commerce, de l'industrie et des banques (JSCCIB) a revu à la baisse ses prévisions du PIB du pays cette année, les faisant passer de 2,5-3% précédemment à 2-2,5%, en raison des difficultés économiques causées par l’épidémie de nouveau coronavirus. -VNA