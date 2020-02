La Thaïlande fait face à une sécheresse la pire depuis de nombreuses années. Photo: AFP/VNA

Bangkok (VNA) - Le cabinet thaïlandais a approuvé lundi une enveloppe d’aide de 3,12 milliards de bahts (98,32 millions de dollars) pour aider les agriculteurs touchés gravement par la sécheresse.



Plus de 530.000 agriculteurs dans 19 provinces bénéficieront de ce montant prélevé du budget central, a déclaré Mme Rachada Dhanadirek, porte-parole adjointe du gouvernement thaïlandais.



Cet enveloppe couvre principalement cinq projets, dont un programme visant à encourager les agriculteurs à cultiver des plantes peu gourmandes en eau, un autre pour maintenir la qualité et la production de riz pour la saison 2020-2021 et un destiné à encourager les agriculteurs à élever du tilapia et de la volaille.



Une partie du budget sera consacrée à promouvoir l’élevage de volailles et de crevettes d'eau douce afin de générer des revenus supplémentaires.



Le cabinet a également autorisé le fonds d'aide agricole à accorder 538 millions de bahts de prêts sans intérêt aux agriculteurs pour installer le système d'approvisionnement en eau pour leurs terres agricoles, a-t-elle déclaré.



Ce projet devrait être mis en œuvre entre 2020 et 2025, avec une période de grâce de deux ans.

La Thaïlande fait face à une sécheresse la pire depuis de nombreuses années. Les niveaux d'eau sont plus bas dans les barrages en raison des conditions météorologiques inhabituelles, entraînant des précipitations inférieures au niveau moyen. Le public est exhorté à utiliser l'eau avec parcimonie, tandis que les agriculteurs doivent s'abstenir de pratiquer la riziculture hors saison. La sécheresse dans ce pays dure entre novembre et mai. -VNA