Un centre de vaccination contre le COVID-19 à Bangkok. Photo : Reuters

Bangkok (VNA) - Le premier lot du vaccin anti-COVID-19 de Sinopharm, comprenant un million de doses, est arrivé à l'aéroport de Suvarnabhumi (en Thaïlande), a fait savoir le 20 juin l'Académie royale thaïlandaise de Chulabhorn.

Selon l'Académie royale thaïlandaise de Chulabhorn, ce lot sera distribuées aux hôpitaux et aux établissements médicaux dans tout le pays les 23 et 24 juin et la vaccination commencera le 25 juin.

Actuellement, le gouvernement thaïlandais a acheté et commandé 105,5 millions de doses de vaccin anti-COVID-19, dont 61 millions d'AstraZeneca, 19,5 millions de Sinovac, 20 millions de Pfizer-BioNTech et 5 millions de Johnson & Johnson. La Thaïlande commandera également 28 millions de doses supplémentaires Sinovac et 22 millions de doses à d'autres fabricants.

La Thaïlande a signalé le 20 juin 3.682 nouveaux cas d'infection au SARS-CoV-2 dont 20 décès, portant le nombre total d'infections à 281.131, dont 1.629 décès depuis le début de la pandémie. -VNA